Уголовное дело возбудили после гибели рабочих в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Следственный отдел следственного комитета возбудил уголовное дело в связи с гибелью рабочих при проведении ремонтных земляных работ в Екатеринбурге. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба СК по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Областной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о соблюдении техники безопасности, трудового законодательства при проведении данных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Вечером 19 октября в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья в микрорайоне Академический Екатеринбурга двое коммунальных рабочих попали под обрушение грунта. Оба рабочих найдены погибшими.