На Кубани обнаружили нарколабораторию с 300 литрами химвещества

КРАСНОДАР, 21 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Краснодаре после обнаружения нарколаборатории, в которой хранились 300 литров химических веществ для изготовления наркотиков и более 11 тыс. готовых доз. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов")", - говорится в сообщении.

Полицейские в арендованном доме обнаружили и изъяли почти 2,5 килограмма мефедрона (что составляет 11,5 тысяч доз), 300 литров химических веществ, которые могли служить сырьем для изготовления 10 кг наркотика. Установлено, что подозреваемый сбывал наркотик через интернет. В местах закладок на территории Краснодара полицейские обнаружили два свертка с синтетическим наркотиком массой около 1,3 кг. 22-летний подозреваемый задержан.