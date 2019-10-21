Задержанный за хулиганство калининградец разбил батарею в отделе полиции и умер от ожогов

КАЛИНИНГРАД, 21 октября. /ТАСС/. Задержанный за мелкое хулиганство житель Калининграда повредил батарею в отделе полиции и умер в больнице от полученных ожогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного УМВД.

"В дежурную часть отдела полиции по Московскому району был доставлен 36-летний гражданин за совершение административного правонарушения по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Находясь в помещении для содержания задержанных лиц, мужчина умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги", - сообщили в пресс-службе.

Полицейские оказали пострадавшему первую помощь и срочно вызвали на место бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице. Региональное УМВД начало служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе ведомства.