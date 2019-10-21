В Бразилии разбился легкомоторный самолет

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 октября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет упал в понедельник утром в столице бразильского штата Минас-Жерайс, Белу-Оризонти. Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на пожарную службу.

По данным телеканала Globo, жертвами крушения стали три человека. Еще трое получили травмы.

Как уточняется, воздушное судно упало прямо на припаркованные на улице автомобили, после чего они загорелись.

На месте инцидента работают четыре экипажа пожарных машин.

В апреле другой легкомоторный самолет упал на этой же улице города, расположенной неподалеку от аэропорта. Тогда в результате инцидента погиб пилот.