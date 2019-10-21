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Mirror: самолет American Airlines экстренно сел в Ирландии из-за утечки химиката в салоне

Он выполнял рейс по маршруту Лондон - Филадельфия

ТАСС, 21 октября. Авиалайнер Airbus A330 компании American Airlines, выполнявший рейс по маршруту Лондон (Великобритания) - Филадельфия (США), экстренно приземлился в понедельник в аэропорту Дублина (Ирландия) из-за утечки химического вещества в салоне. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

По ее сведениям, утечка, предположительно, чистящей жидкости вызвала в салоне самолета ухудшение самочувствия пассажиров, в частности резь в глазах и кожный зуд. Как отмечает газета, два члена экипажа потеряли сознание. В настоящее время медики проводят осмотр пассажиров и экипажа.

Теги
СШАВеликобританияИрландия
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