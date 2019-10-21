С главного архитектора Каспийска взяли подписку о невыезде по новому уголовному делу

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Следствие избрало подписку о невыезде в качестве меры пресечения начальнику управления по строительству и архитектуре администрации Каспийска Ахмеду Махову, повторно задержанному в рамках нового уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах республики.

"В качестве меры пресечения по второму уголовному делу Махову следователем избрана подписка о невыезде", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что меры пресечения, не связанные с ограничением свободы, следствие может избирать без обращения в суд.

По его словам, чиновник дал признательные показания по фактам, изложенным в материалах уголовных дел, возбужденных против него.

Начальника управления по строительству и архитектуре администрации Каспийска Ахмеда Махова задержали 15 октября по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в декабре 2012 года чиновник вопреки нормам жилищного, земельного и градостроительного законодательств РФ, а также в нарушение вида разрешенного использования земельного участка и срока окончания договора его аренды выдал строительному кооперативу разрешение на строительство девятиэтажного 198-квартирного дома со сроком завершения строительства до 31 декабря 2014 года. Позднее он незаконно продлил срок действия разрешения до 31 декабря 2015 года. Противоправными действиями существенно нарушены охраняемые законом интересы и права граждан (пайщиков), что повлекло причинение значительного материального ущерба.

Советский районный суд Махачкалы в рамках этого уголовного дела избрал чиновнику в качестве меры пресечения домашний арест сроком на два месяца.