Осужденный по делу о хищении экс-директр РФБ Домани обжаловал приговор

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Защита бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, осужденного на шесть лет колонии по делу о хищении около 44 млн рублей, обжаловала приговор, сообщили ТАСС в понедельник в суде.

"В Чертановский районный суд поступила краткая апелляционная жалоба защиты осужденного Домани", - сказала собеседница агентства. Защита Домани просит суд приговор отменить, назвав судебное решение незаконным и необоснованным.

Чертановский суд Москвы 16 октября признал Домани виновным в трех эпизодах мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и путем частичного сложения наказаний назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд произвел Домани пересчет срока наказания, засчитав день, проведенный под стражей, за полтора. Иск потерпевшей стороны суд постановил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

Как установили следствие и суд, Домани вместе с экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном при пособничестве бухгалтера Силиной и других не установленных следствием лиц с февраля 2014 года по август 2015 года заключал с подконтрольными им ИП фиктивные гражданско-правовые договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и других торжеств. Полученные по договорам деньги соучастники обналичивали и распределяли между собой. Всего похищено почти 44 млн рублей. Домани скрылся за рубежом и был задержан в Черногории 31 марта 2018 года. В октябре 2018 года его экстрадировали по запросу российской стороны и арестовали в Москве. Вину он не признал.

Обвинительный приговор

Как следует из текста обвинительного приговора, фигуранты дела обналичивали через аффилированные с ними компании денежные средства РФБ в размере от 250 тыс. рублей до 5 млн рублей в течение почти двух лет.

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Российской федерации баскетбола и взыскал с Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество, в пользу РФБ в счет возмещения ущерба чуть более 42,8 млн рублей. Решение обжаловано Аникеевой в Московском городском суде, дата судебного заседания пока не назначена.

Дмитрий Домани - сын советского баскетболиста Вячеслава Домани. Дмитрий Домани играл за ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, московское "Динамо", самарские "Красные Крылья" и сборную России.