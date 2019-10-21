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В МВД Украины подтвердили, что в авиакатастрофе в Полтавской области погиб экс-министр

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, вылетевший из Киева вертолет потерпел крушение вблизи села Тарасенково
Тарас Кутовой Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images
Описание
Тарас Кутовой
© Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images

КИЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой погиб при крушении вертолета "Робинсон-44" в Полтавской области, подтвердил в понедельник пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

"Личность погибшего установлена. Это бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой", - цитирует Шевченко украинское агентство УНИАН.

В полиции Полтавской области сообщили, что вертолет разбился на территории частного сектора. "Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы оцепили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева", - сказал начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, вылетевший из Киева вертолет потерпел крушение вблизи села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области около 16:00 (время совпадает с мск).

Тарас Кутовой занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины с апреля 2016 года по ноябрь 2018 года. Он также был депутатом Верховной рады седьмого и восьмого созывов.

Теги
Украина
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