Росгвардейцы задержали в Москве наркокурьера с крупной партией амфетамина

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. На юго-западе Москвы сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину с крупной партией амфетамина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

"На юго-западе столицы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, предположительно, производившего "закладки" наркотических средств", - сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы обратили внимание на молодого человека с рюкзаком около парковой зоны. "Увидев патрульный автомобиль, мужчина начал прятаться за деревьями, а когда росгвардейцы приблизились к нему, бросил свой рюкзак и попытался скрыться", - сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина был задержан, он оказал активное сопротивление при задержании.

В ходе беседы молодой человек не пояснил свое странное поведение, а в ходе досмотра в рюкзаке у задержанного были обнаружены и изъяты 8 пакетов и 2 свертка с веществом неизвестного происхождения. "Позднее было установлено, что это амфетамин общей массой около 400 г", - пояснили в столичной Росгвардии.

Кроме того, в смартфоне молодого человека были обнаружены фотографии мест предполагаемых "закладок" в разных районах города.