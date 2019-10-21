Пожар на складе на востоке Москвы потушен

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 20:35 [пожар на складе] ликвидирован", - сообщили в ведомстве. Как добавил источник ТАСС в экстренных службах, пострадавших в результате ЧП нет.

Складское помещение загорелось в понедельник вечером на Амурской улице на востоке Москвы. Пожару был присвоен второй уровень сложности из пяти возможных, его площадь составила 1500 кв. м. В ходе тушения пожара были спасены четыре человека. К тушению пожара привлекались 39 единиц техники, а также 128 человек личного состава. Также на место ЧП был направлен пожарный поезд.

В 19:35 пожарные локализовали пожар на складе. Также был снят второй уровень сложности. Позже произошло обрушение крыши на площади 500 кв. м.

Как сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Москве Юрий Жуковский, сложность тушения пожара заключалась в том, что в здании находилось большое количество пожарной нагрузки - складировались шины и автомобильное оборудование. Кроме того, по его словам, была угроза распространения огня на соседние здания, но этого удалось избежать. Жуковский также добавил, что, согласно данным мобильной лаборатории Главного управления МЧС России по Москве, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

В новость были внесены изменения - (20:52 мск) - добавлены подробности.

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