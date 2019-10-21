Экс-начальника колонии в Адыгее приговорили к 7,5 года лишения свободы за взятку

МАЙКОП, 21 октября. /ТАСС/. Бывший начальник исправительного учреждения в Адыгее приговорен Теучежским районным судом к 7,5 годам лишения свободы за взятку и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе прокуратуры республики.

"Бывший начальник ФКУ "Исправительная колония №1" УФСИН России по Адыгее признан виновным в получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил подсудимому наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на семь лет", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

В суде установлено, что в 2018 году бывший начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Адыгее получил от индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на территории промышленной зоны исправительного учреждения, взятку за общее покровительство в виде автомобиля "Нива" и набора мебели на общую сумму свыше 270 тыс. рублей. Кроме того, он злоупотребил служебными полномочиями при исполнении госконтракта и превысил должностные полномочия при приобретении оборудования для нужд исправительного учреждения за счет денежных средств индивидуального предпринимателя, уточнили в ведомстве.

Приговором удовлетворен гражданский иск прокурора республики, и с осужденного в пользу РФ взыскана сумма причиненного преступлениями ущерба. По результатам рассмотрения представления прокурора республики, осужденный был уволен из ФСИН в связи с утратой доверия, добавили в прокуратуре.