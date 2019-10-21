Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-начальника колонии в Адыгее приговорили к 7,5 года лишения свободы за взятку

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

МАЙКОП, 21 октября. /ТАСС/. Бывший начальник исправительного учреждения в Адыгее приговорен Теучежским районным судом к 7,5 годам лишения свободы за взятку и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе прокуратуры республики.

"Бывший начальник ФКУ "Исправительная колония №1" УФСИН России по Адыгее признан виновным в получении взятки в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил подсудимому наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на семь лет", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

В суде установлено, что в 2018 году бывший начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Адыгее получил от индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на территории промышленной зоны исправительного учреждения, взятку за общее покровительство в виде автомобиля "Нива" и набора мебели на общую сумму свыше 270 тыс. рублей. Кроме того, он злоупотребил служебными полномочиями при исполнении госконтракта и превысил должностные полномочия при приобретении оборудования для нужд исправительного учреждения за счет денежных средств индивидуального предпринимателя, уточнили в ведомстве.

Приговором удовлетворен гражданский иск прокурора республики, и с осужденного в пользу РФ взыскана сумма причиненного преступлениями ущерба. По результатам рассмотрения представления прокурора республики, осужденный был уволен из ФСИН в связи с утратой доверия, добавили в прокуратуре.

Теги
РоссияАдыгея
Реклама на ТАСС
Восемь человек отравились во время ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе
Два человека находятся в реанимации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС