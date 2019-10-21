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Расследование гибели женщины в Тобольске взяли на контроль в центральном аппарате СК РФ

Детей погибшей не поместили в Центр временного размещения несовершеннолетних, они живут у своих родственников

ТЮМЕНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению председателя СК Александра Бастрыкина возьмет на контроль расследование уголовного дела по факту гибели молодой женщины в Тобольске, у которой остались две несовершеннолетние дочери, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

В понедельник в передаче на Первом канале обсуждалась история гибели 25-летней Галины Маргановой - матери двоих несовершеннолетних дочерей, которая 3 октября погибла, выпав из окна своей квартиры в Тобольске. Родные в эфире телепередачи высказали мнение, что у погибшей были проблемы с бывшим супругом - в прошлом сотрудником органов внутренних дел. Прозвучала и критика в адрес следственных органов региона.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил затребовать материалы указанного уголовного дела, расследуемое СУ СК России по Тюменской области по факту гибели матери двух несовершеннолетних детей в городе Тобольске (ст. 110 УК РФ). Проверив озвученные в программе [прошедшей на одном из федеральных каналов], сведения и при наличии оснований принять процессуальные решения. Ход дальнейшего расследования поставили на контроль в центральном аппарате", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, органы опеки не стали помещать детей в Центр временного размещения несовершеннолетних.

"Живут дети в данный момент у своих родственников. Бывший супруг Галины Маргановой находится в статусе свидетеля, так как уголовное дело еще только началось и проводятся необходимые экспертизы", - уточнил источник.

Теги
РоссияТюменская область
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