На предприятии в Верхней Пышме Свердловской области произошел разлив жидкой меди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Разлив жидкой меди произошел в медеплавильном цехе АО "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме Свердловской области, из цеха эвакуировали 50 человек, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 23:30 (21:30 мск) поступило сообщение о пожаре в медеплавильном цехе АО "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме. На площади 10 кв. м. произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи. Из цеха были эвакуированы 50 человек. Пострадавших нет", - сказали в главке.

По данным ведомства, работники цеха охладили вытекший сплав путем засыпания черновой меди. К месту происшествия выезжали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека. В 00:25 (22:25 мск) они покинули место вызова.

Как уточнили ТАСС в АО "Уралэлектромедь" (входит в АО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК)), в 22:46 (20:46 мск) в медеплавильном цехе произошел технологический сбой в работе установки весового дозирования одной из анодных печей цеха. "Печь была остановлена, частично металл был направлен в специальный приямок", - добавили на предприятии.

После ликвидации последствий ЧП цех работает в штатном режиме.