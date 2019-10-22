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Суд ужесточил наказание для хакеров, похитивших 21 млн рублей через банкоматы в Якутске

Их сроки заключения в колонии общего режима - 6,5 года и 5,5 года

ТАСС, 22 октября. Верховный суд Якутии ужесточил наказание братьям Дмитрию и Ивану Булаховым, признанным виновными в хищении более 21 млн рублей через банкоматы в Якутске. Условный приговор суда первой инстанции заменили реальными сроками заключения в колонии общего режима, сообщается в четверг на сайте суда.

В конце августа Якутский городской суд признал Булаховых виновными и приговорил одного из них к семи годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. рублей, а второго - к восьми годам лишения свободы условно и 800 тыс. рублей штрафа.

"Суд апелляционной инстанции определил <...> отменить условное наказание, назначить осужденным реальное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, изменить осужденным подписку о невыезде на заключение под стражу. Осужденные взяты под стражу в зале судебного заседания. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что срок заключения Дмитрия сократили до 6,5, Ивана - до 5,5 лет.

Суд установил, что в марте 2016 года неизвестный предложил одному из братьев присоединиться к деятельности преступной группы, которая планировала похищать средства через банкоматы. Как сообщала пресс-служба МВД РФ, в июле 2017 года обвиняемые с неустановленными соучастниками, распространив в интернете вредоносное программное обеспечение, получили доступ к компьютерам коммерческого банка, расположенного в Якутске, а также возможность дистанционно управлять его банкоматами. После этого они похитили более 21,5 млн рублей, которые перевели в криптовалюту и вывели из России.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статьям 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"), 273 ("Создание и использование вредоносных компьютерных программ") и 159.6 ("Мошенничество в сфере компьютерной информации") УК РФ.

Якутский городской суд ранее удовлетворил гражданский иск Алмазэргиэнбанка, банкоматы которого подверглись атаке преступников. Представитель банка заявлял в суде, что подсудимые добровольно возместили ущерб в размере 14 млн рублей и просил взыскать с них в пользу банка 7,7 млн рублей материального ущерба.

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