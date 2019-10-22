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Во Владимире осуждены трое военнослужащих за хищение комплектующих к огнестрельному оружию

Следствие установило, что обвиняемые похитили из хранилища войсковой части 11 тепловизионных прицелов и продали их через интернет

ВЛАДИМИР, 22 октября. /ТАСС/. Трое военнослужащих из Владимирской области осуждены за хищение комплектующих для огнестрельного оружия. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором Владимирского гарнизонного военного суда Гриценко, Титкину и Вилинскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5, 4 и 3 года соответственно. Суд также обязал их возместить военному ведомству оставшуюся часть причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Суд признал начальника отдела хранения ракетно-артиллерийского вооружения войсковой части 55443-ВП майора Сергея Гриценко и бывшего командира отделения этой же воинской части сержанта запаса Андрея Титкина виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение комплектующих деталей к огнестрельному оружию). Начальник смены батальона связи войсковой части 23449 старший лейтенант Максим Вилинский осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 226 УК РФ (пособничество в хищении комплектующих деталей к огнестрельному оружию группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что фигуранты с июля по октябрь 2018 года похитили из хранилища войсковой части 55443-ВП 11 тепловизионных прицелов к огнестрельному оружию, которые продали через интернет, причинив Минобороны РФ ущерб на более чем 7,7 млн рублей. В ходе предварительного следствия обнаружено и изъято около 3,8 млн рублей, полученных в результате совершения преступных действий, а также три тепловизионных прицела, которые возвращены военному ведомству. Кроме того, с целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество Гриценко и Титкина на общую сумму 568 тыс. рублей и 342 тыс. рублей соответственно.

Решение суда было обжаловано в Московском окружной военном суде, который оставил приговор в силе.

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