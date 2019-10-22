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В Саратовской области выявили очаг АЧС

Останки больного животного уничтожили, а территорию продезинфицировали

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в Татищевском районе Саратовской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник региональным управлением ветеринарии.

"В Татищевском районе обнаружены останки больного животного. По результатам исследования в отобранном биоматериале выявлен геном вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место уже прибыли специалисты, которые делают все возможное, чтобы не дать распространиться заболеванию. В частности, останки больного животного уничтожены, а территория продезинфицирована.

"Принимаются меры, направленные на предупреждение распространения инфекции", - отмечается в сообщении.

Болезнь, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию в 2007 году. Вспышки заболевания обнаруживают периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожают во избежание дальнейшего распространения болезни.

Теги
РоссияСаратовская область
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