В Саратовской области выявили очаг АЧС

САРАТОВ, 22 октября. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в Татищевском районе Саратовской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник региональным управлением ветеринарии.

"В Татищевском районе обнаружены останки больного животного. По результатам исследования в отобранном биоматериале выявлен геном вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место уже прибыли специалисты, которые делают все возможное, чтобы не дать распространиться заболеванию. В частности, останки больного животного уничтожены, а территория продезинфицирована.

"Принимаются меры, направленные на предупреждение распространения инфекции", - отмечается в сообщении.

Болезнь, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию в 2007 году. Вспышки заболевания обнаруживают периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. Зараженное поголовье уничтожают во избежание дальнейшего распространения болезни.