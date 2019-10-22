Чиновник районной администрации Оренбургской области получил шесть лет за взятку

ОРЕНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Суд признал первого заместителя главы администрации Красногвардейского района Оренбургской области по оперативным вопросам Александра Гугнина виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления Следственного комитета по Оренбургской области.

"В Оренбургской области оглашен приговор первому заместителю главы администрации МО Красногвардейского района за вымогательство и получение взятки, а также незаконное приобретение и хранение боеприпасов. <…> Приговором суда Гугнину назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 4 млн рублей, с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на пять лет. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Взятку в размере 2 млн рублей, по данным следствия, Гугнин получил в январе 2019 года. Являясь должностным лицом и обладая полномочиями в области муниципального земельного контроля, он вымогал ее у представителей крестьянского хозяйства. Он обещал оказывать фермеру общее покровительство и помочь избежать проверок в рамках муниципального земельного контроля.

"15 января 2019 года после получения денежных средств чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным. В ходе проведения в рамках расследования по уголовному делу обыска в жилище Гугнина обнаружены и изъяты патроны в количестве 18 штук к нарезному огнестрельному оружию. Лицензии на приобретение и хранение огнестрельного охотничьего или спортивного оружия с нарезным стволом, а равно и боеприпасов к оружию обвиняемый не имел", - уточнили в региональном управлении СКР.

Во время следствия обвиняемый находился под стражей, а затем к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину он признал частично и дал показания по уголовному делу.