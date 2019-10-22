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Пакет с золотыми слитками нашли в автомобиле жителя Забайкалья

Находка оценивается почти в 4 млн рублей

ЧИТА, 22 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя поселка Вершино-Дарасунский Забайкальского края. В его машине найдено семь слитков золота стоимостью почти 4 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"Сотрудники управления остановили на федеральной автотрассе Чита - Хабаровск автомобиль под управлением жителя поселка Вершино-Дарасунский. В салоне были обнаружены семь слитков желтого цвета, спрятанные в полиэтиленовый пакет. По заключению специалистов, в изъятых слитках содержится золото массой 1540 граммов. Рыночная стоимость перевозимого драгоценного металла составила 3 млн 968 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По факту незаконного приобретения, хранения и транспортировки золота возбуждено уголовное дело.

Всего с начала года сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю изъяли из незаконного оборота около 25 кг чистого золота на общую сумму свыше 79 млн рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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