Стрелявшего из травматики во дворе жилого дома мужчину задержали в Москве

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Росгвардейцы задержали на юго-востоке Москвы пьяного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета во дворе жилого дома, сообщается во вторник на сайте Росгвардии.

Сигнал поступил в дежурную часть вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве с охраняемого объекта, расположенного на Шепелюгинской улице. К росгвардейцам обратился охранник объекта, сообщивший о стрельбе возле жилых домов.

"При обследовании территории сотрудники вневедомственной охраны заметили неизвестного гражданина, который по внешним признакам был пьян. В ходе беседы со стражами правопорядка мужчина признался, что стрелял в воздух из травматического пистолета. Объяснить правоохранителям свой поступок мужчина не смог", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина для разбирательства передан сотрудникам полиции, оружие у него изъято.