В Волгограде задержаны двое мужчин, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

ВОЛГОГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Двое молодых людей задержаны в Волгограде по подозрению в вандализме, ночью они грелись у памятника на Аллее героев и бросали в Вечный огонь шелуху от семечек, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Волгоградской области.

"Задержаны двое молодых людей, которые в ночное время сидели на корточках у Вечного огня, грелись, лузгали семечки и бросали в Вечный огонь шелуху", - сказал представитель областного главка МВД.

Он отметил, что, по предварительным данным, задержанные могут являться военнослужащими. По его словам, материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Вандализм" переданы сегодня военной прокуратуре.

Между тем источник в силовых структурах региона опроверг информацию о том, что задержанные являются военнослужащими. "Эти молодые люди не военнослужащие, они были уволены из армии либо в конце сентября, либо в начале октября. Они схитрили и сказали полиции, что являются военными, чтобы их забрали командиры", - сказал собеседник агентства.

Представитель военной прокуратуры Южного военного округа подтвердил в разговоре с ТАСС, что "никаких материалов по этому факту в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона не поступало".