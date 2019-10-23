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В Тамбове погибла десятиклассница

По предварительной версии, девушка покончила с собой

ТАМБОВ, 23 октября. /ТАСС/. Управление образования и науки Тамбовской области начало внутреннюю проверку после смерти ученицы 10-го класса в Тамбове. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе администрации области.

"Предварительно, причина гибели девочки - преднамеренное лишение себя жизни. По данным регионального управления образования и науки, ученица успешно начала обучение в 10-м классе. Все экзамены за 9-й класс она сдала на "4" и "5", у девочки не было конфликтов со сверстниками и педагогами. Накануне школьница принимала активное участие в репетиции общешкольного осеннего бала, ее психологическое состояние не вызывало каких-либо опасений", - сообщает администрация.

Сейчас после смерти ученицы также проводят проверки полиция и СК. Как подчеркнули в управлении образования и науки, основания связывать смерть девочки с обучением в школе отсутствуют.

"Мы, как орган управления образованием, несем свою ответственность за то, что произошло. Нами незамедлительно будет проведен всесторонний анализ произошедшего и во взаимодействии со всеми заинтересованными структурами предприняты все меры по предупреждению безопасности детей", - говорится в сообщении управления образования.

Теги
РоссияТамбовская область
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