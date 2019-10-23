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Три человека погибли в ДТП под Волгоградом

Инцидент произошел на федеральной трассе Сызрань - Саратов - Волгоград

ВОЛГОГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Два водителя легковушек и пассажир одной из машин погибли во вторник в результате ДТП в Волгоградской области на федеральной трассе Сызрань - Саратов - Волгоград, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, около 16:00 (15:00 мск) на 461-м километре автодороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград произошло лобовое столкновение автомашин Lada Priora и Volkswagen Passat. В результате ДТП от полученных травм на месте погибли водители обеих машин и мужчина - пассажир отечественной легковушки", - сказано в сообщении.

Сотрудники МЧС деблокировали погибших при помощи гидравлического инструмента. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются личности погибших, обстоятельства ДТП.

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РоссияВолгоградская область
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