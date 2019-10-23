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В Ессентуках "Газель" сбила ребенка на пешеходном переходе

Мальчик находится в реанимации

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Водитель "Газели" в Ессентуках (Ставропольский край) в среду днем сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщили журналистам в краевом управлении ГИБДД.

"По предварительным данным, 23 октября около 13:00 мск на улице Володарского водитель автомобиля ГАЗ-2705 не предоставил преимущество и наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С многочисленными травмами 13-летний школьник доставлен в реанимацию", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, за рулем грузовой "Газели" находился 26-летний водитель. В момент ДТП мужчина был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка.

Теги
РоссияСтавропольский край
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