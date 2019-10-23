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В Коми возбудили уголовное дело после жестокого убийства собаки

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до пяти лет

СЫКТЫВКАР, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении 46-летней и 61-летнего жителей села Визинги в Сысольском районе Республики Коми, подозреваемых в жестоком обращении с животным. Они расправились с собакой на глазах односельчан, сообщили журналистам в республиканской прокуратуре.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней и 61-летнего жителей села Визинги. Органом предварительного расследования они подозреваются в совершении преступления по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что днем 14 октября в центре села Визинги около многоквартирного дома мужчина и женщина расправились с собакой, используя деревянную киянку и нож. Собаке удалось вырваться и убежать, но вскоре она умерла от полученных травм. Это вызвало широкий общественный резонанс, свидетелями стали многие местные жители. Видео избиения собаки появилось в социальных сетях. По предварительным данным, женщина решила избавиться от собаки, которая стала ей не нужна. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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