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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Басманный суд продлил до 25 января арест троим фигурантам дела Абызова

Аналогичное ходатайство о продлении ареста Абызову Басманный суд рассмотрит 24 октября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил до 25 января 2020 года срок содержания под стражей троим фигурантам дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова - Максиму Русакову, Сергею Ильичеву и Галине Фрайденберг, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Русакову, Ильичеву и Фрайденберг меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2020 года", - огласил постановление судья Артур Карпов.

На заседании защита и обвиняемые просили об изменении меры пресечения на домашний арест или залог. Фигуранты дела настаивают на невиновности и отсутствии намерений скрываться или оказывать давление на ход следствия.

Представитель Следственного комитета сообщил суду, что расследование дела продолжается, идут допросы свидетелей и ожидается получение результатов экспертиз. "Считаю, что на данном этапе расследования изменение меры пресечения обвиняемым противоречит интересам расследования дела", - сказал следователь.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде. Аналогичное ходатайство о продлении ареста Абызову будет рассмотрено Басманным судом 24 октября.

Суть дела

По данным следствия, с 2011 по 2014 год Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.

По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

Кроме того, следствием возбуждено против Абызова уголовное дело о легализации денежных средств на сумму около 30 млрд рублей (ст. 174 УК РФ), а также по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). По версии следствия, Абызов "в нарушении запрета, наложенного на него как на члена правительства в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность на сумму около 32 млрд рублей".

По данным следствия, экс-министр действовал в соучастии с Сергеем Ильичевым, заместителем генерального директора ООО "Ру-ком" Максимом Русаковым, председателем совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александром Пелипасовым, президентом Новосибирской региональной федерации самбо, гендиректором группы "Ру-ком" Николаем Степановым и директором по экономике и финансам АО "Рэмис" Галиной Фрайденберг.

Теги
Абызов, Михаил АнатольевичДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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