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AP: в небе над Техасом столкнулись два вертолета

По данным агентства, два человека погибли

ТАСС, 24 октября. Два легких вертолета модели Robinson R22 столкнулись в воздухе в штате Техас. Как сообщило в среду агентство Associated Press (AP), в результате происшествия погибли два человека.

Инцидент произошел в небе над ранчо в 240 км от города Сан-Антонио. Жертвами стали два человека, которые находились в одном из вертолетов. Еще один человек на борту второй винтокрылой машины получил ранения.

Причины столкновения неизвестны. Федеральное авиационное управление США выясняет обстоятельства происшествия.

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США
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