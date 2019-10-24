В Амурской области главу сельсовета задержали при получении взятки в 200 тыс. рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали главу сельсовета в Амурской области при получении взятки в 200 тыс. рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области при поддержке CОБР Управления Росгвардии при получении взятки в размере 200 тыс. рублей задержан глава администрации Восточного сельсовета Октябрьского района", - говорится в сообщении.

По данным полиции, глава муниципального образования потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за то, что он не будет принимать меры в связи с тем, что бизнесмен незаконно использует земельный участок для сельскохозяйственных нужд. Сейчас глава сельсовета находится в изоляторе.