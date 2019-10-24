СИМ: ущерб сельскому хозяйству Японии от тайфуна "Хагибис" превышает $902 млн

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от обрушившегося в октябре на страну тайфуна "Хагибис" достигает почти 98 млрд иен (более $902 млн). Об этом сообщило в четверг национальное общественное телевидение, суммировавшее данные по 38 пострадавшим японским префектурам. Сумма ущерба, по этим оценкам, будет возрастать по мере проведения поисково-спасательных работ.

Тайфун "Хагибис", ударивший по Японии 12-13 октября, нанес ущерб 7 тыс. объектов сельского хозяйства, рисовым полям и фруктовым садам. Существенно пострадали рыболовные порты, прибрежные фабрики по переработке морепродуктов.

В списке погибших в результате вызванных тайфуном наводнений и оползней значатся 84 жителя Японии, десять человек считаются пропавшими без вести. В эвакуационных пунктах по-прежнему находятся почти 4 тыс. беженцев. Без водопроводной воды остаются по состоянию на четверг почти 29 тыс. квартир и частных домов, хотя их количество сокращается по мере проведения восстановительных работ.

В 20 префектурах Японии отмечен ущерб от оползней, в 139 местах на 71 реке разрушены набережные и защитные сооружения.