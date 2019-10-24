Росгвардейцы спасли мужчину, проигравшегося на ставках у букмекеров

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который пытался покончить с собой после крупного проигрыша в букмекерской конторе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

"Наряд бойцов прибыл по сигналу тревожной сигнализации, которая сработала на одном из охраняемых объектов на Ореховом бульваре", - сообщили в ведомстве. Выяснилось, что в букмекерскую контору пришел гражданин, ранее сделавший ставку на крупную сумму, узнав о том, что проиграл все деньги, мужчина достал нож и стал угрожать персоналу заведения. Затем он попытался покончить с собой. "Мужчина был обезврежен, ему оказали первую помощь и вызвали медиков", - сообщили в столичной Росгвардии.

Мужчина, 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, был госпитализирован.