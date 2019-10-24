Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгвардейцы спасли мужчину, проигравшегося на ставках у букмекеров

Инцидент произошел на Ореховом бульваре

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который пытался покончить с собой после крупного проигрыша в букмекерской конторе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

"Наряд бойцов прибыл по сигналу тревожной сигнализации, которая сработала на одном из охраняемых объектов на Ореховом бульваре", - сообщили в ведомстве. Выяснилось, что в букмекерскую контору пришел гражданин, ранее сделавший ставку на крупную сумму, узнав о том, что проиграл все деньги, мужчина достал нож и стал угрожать персоналу заведения. Затем он попытался покончить с собой. "Мужчина был обезврежен, ему оказали первую помощь и вызвали медиков", - сообщили в столичной Росгвардии.

Мужчина, 38-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, был госпитализирован.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Молния
Грузия передала России хакера Сумбаева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС