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Около 300 человек эвакуировали из торгового центра в Москве из-за пожара

Инцидент произошел на улице Ленинская Слобода

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло в торговом центре на юге Москвы, в настоящий момент оттуда эвакуировали около 300 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В Москве по адресу: Ленинская Слобода, дом 26 наблюдается возгорание. С крыши торгового центра идет дым. Около 300 человек эвакуировали", - сообщил собеседник агентства.

На месте работают пожарные. Подробности устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС также подтвердили информацию о возгорании. "В 11:17 поступило сообщение о возгорании по адресу: Ленинская Слобода, дом 26. Предположительно, возгорание произошло в вытяжке четырехэтажного торгового центра, люди вышли, подразделения на месте работают", - отметили в главке.

В новость были внесены изменения (11:56 время мск) — добавлен комментарий МЧС.

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