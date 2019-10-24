Около 300 человек эвакуировали из торгового центра в Москве из-за пожара

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло в торговом центре на юге Москвы, в настоящий момент оттуда эвакуировали около 300 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В Москве по адресу: Ленинская Слобода, дом 26 наблюдается возгорание. С крыши торгового центра идет дым. Около 300 человек эвакуировали", - сообщил собеседник агентства.

На месте работают пожарные. Подробности устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС также подтвердили информацию о возгорании. "В 11:17 поступило сообщение о возгорании по адресу: Ленинская Слобода, дом 26. Предположительно, возгорание произошло в вытяжке четырехэтажного торгового центра, люди вышли, подразделения на месте работают", - отметили в главке.

В новость были внесены изменения (11:56 время мск) — добавлен комментарий МЧС.