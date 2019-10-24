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Волгоградский областной суд отклонил апелляцию четырех активистов "Артподготовки"

Ранее экстремисты получили сроки за приготовление к участию в беспорядках

ВОЛГОГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Волгоградский областной суд признал законным приговор суда первой инстанции четверым сторонникам запрещенного в России экстремистского движения "Артподготовка", передает корреспондент ТАСС из зала суда. Заседание проходило в закрытом режиме, оглашение решения - в открытом.

"Приговор оставить без изменения, жалобы защитников без удовлетворения", - сказал судья.

5 апреля текущего года Дзержинский районный суд Волгограда приговорил Олега Костика и Станислава Бабанова к трем годам лишения свободы, Михаилу Турченко назначили два года, Владиславу Бондаренко - 3,5 года и дополнительное наказание в виде трех лет лишения права заниматься администрированием сайтов. Пятому несовершеннолетнему фигуранту было назначено полтора года лишения свободы условно. Осужденные были признаны виновными по части 1 статьи 30, части 2 статьи 212 УК РФ ("Приготовление к участию в массовых беспорядках"), Бондаренко также осудили по части 3 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей").

Общественное движение "Артподготовка" было признано экстремистским в октябре 2017 года. В задачи движения входит пропаганда через интернет и на общественных мероприятиях идей расизма, сепаратистских и революционных настроений среди молодежи. Лидер организации Вячеслав Мальцев, заочно арестованный за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, скрывается за рубежом.

Теги
РоссияВолгоградская область
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