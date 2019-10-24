Подвал жилого дома в Тверской области затопило кипятком

ТАСС, 24 октября. Подвал жилого двухэтажного дома в поселке Литвинки Тверской области затопило кипятком. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе теплоснабжающей компании "Тверская генерация".

"В подъезде жилого двухэтажного дома случился прорыв трубы, которая подает горячую воду. Заявка об аварии к нам поступила в 07:30 от диспетчерской города Твери. Бригады "Тверской генерации" прибыли на место незамедлительно. В настоящее время последствия прорыва ликвидированы", - сказали в пресс-службе, не уточнив, потребовалась ли эвакуация жильцов.

В региональном главке МЧС факт ЧП подтвердили, отметив, что на место аварии были направлены аварийные службы и службы управляющей компании.