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Пожарные проверяют ТЦ "Смоленский пассаж" в Москве из-за задымления

Информации об эвакуации людей не поступало

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения Москвы проверяют торговый центр "Смоленский пассаж" из-за задымления в здании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В здании по адресу: Смоленская площадь, 3, произошло задымление", - сказал собеседник агентства. Согласно данным из открытых источников, в этом здании находится ТЦ "Смоленский пассаж".

В настоящее время на месте находятся пожарные и спасатели, идет проверка здания на предмет возгорания.

Информации об эвакуации людей не поступало.

Теги
Россия
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Пожарные не обнаружили задымления в ТЦ "Смоленский пассаж"
Также не было обнаружено признаков возгорания
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