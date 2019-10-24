В России предотвратили девять случаев подрыва банкоматов газом

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Комплексы "Свеча" для защиты банкоматов от подрыва газом предотвратили девять попыток взлома с начала года в России. Об этом ТАСС в четверг рассказали на стенде Росгвардии на выставке "Интерполитех-2019", проходящей на ВДНХ в Москве.

Комплекс представляет собой блоки обнаружения газа, выявления открытия банкомата, управления и электропитания, и баллон с флегматизирующей смесью. При попытке злоумышленников закачать газ в банкомат и подорвать его, специальная смесь его обезвреживает и передает сигнал о попытке взлома на пульт дежурного.

"В настоящее время 2 тыс. комплексов "Свеча" установлены на банкоматах Сбербанка. В первом полугодии этого года восемь случае подрыва газом предотвращено, а во втором полугодии - только один случай. Комплекс производится в Санкт-Петербурге", - рассказал сотрудник Росгвардии.

По данным службы, подрыв газом - это один из самых популярных способов похищения денег из банкоматов. Ранее широко применялось выдергивание аппарата машиной, но, по словам сотрудника Росгвардии, в настоящее время банки стали намертво прикручивать банкоматы к полу.

Также Росгвардия представила на выставке систему "Туман безопасности", которая при попытке взлома отделения банка закачивает в помещение дым для дезориентации злоумышленников. Интерес у автомобилистов вызвала система автоохраны "АВО", которую, по словам сотрудника Росгвардии на стенде, угонщики не смогут отключить.