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СК и прокуратура в Якутии начали проверки после смерти 13-летнего воспитанника детдома

Мальчик умер в больнице, куда его доставили с жалобами на боли в колене

ТАСС, 24 октября. Тринадцатилетний воспитанник центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в якутском поселке Мохсоголлох умер после того, как его доставили в больницу с жалобами на боли в колене. В связи с произошедшим сотрудники региональных следственного управления СК РФ и прокуратуры начали проверки.

"Проводится процессуальная проверка по факту смерти 13-летнего воспитанника муниципального бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поселка Мохсоголлох. По данным следствия, утром 23 октября подросток был доставлен в хирургическое отделение районной больницы с жалобами на боли в колене, около 13:00 медики зафиксировали его смерть", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза. "В учреждении здравоохранения с привлечением специалистов управления Росздравнадзора по Республике Саха (Якутия) организована проверка качества оказанной ребенку медицинской помощи и ее своевременности", - отмечается на сайте республиканской прокуратуры.

Кроме того, прокуратура намерена оценить работу самого детского дома, соблюдение его сотрудниками требований законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, о порядке их содержания и воспитания детей. Надзорное ведомство установит причины и условия, способствовавшие гибели юноши.

По результатам проверок будут приняты процессуальное решение и комплекс мер прокурорского реагирования.

Теги
РоссияЯкутия
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