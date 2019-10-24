Под Саратовом бизнесмен осужден за гибель женщины, на которую упал снег с крыши его гаража

САРАТОВ, 24 октября. /ТАСС/. Суд вынес приговор директору компании за гибель женщины, на которую упал снег с крыши его гаража, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"По факту смерти женщины в результате схода снега в поселке Базарный Карабулак вынесен приговор, директор общества с ограниченной ответственностью признан виновным по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

В марте этого года сообщалось, что женщина находилась рядом со зданием гаража, принадлежащего местной компании, когда с крыши внезапно сошел массивный пласт снега. Прибывшие медики не смогли ей помочь, была констатирована смерть женщины.

По данным следствия, причиной смерти стала асфиксия. Мужчина полностью признал вину.

"Приговором суда ему назначено ограничение свободы сроком на один год", - уточняется в сообщении.