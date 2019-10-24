СК возбудил дело после нападения мужчины с ножом на школьниц в Курской области

КУРСК, 24 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двух школьниц в Золотухинском районе Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Управление МВД по Курской области в среду объявило в розыск злоумышленника, ранившего на автобусной остановке в Золотухинском районе двух школьниц. Они получили несерьезные травмы и уже отпущены медиками домой.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой его применения"). В настоящее время следователи допрашивают потерпевших", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, после изучения дополнительных сведений, свидетельских показаний и показаний потерпевших, возможно, будет принято решение о переквалификации дела. Поиски неизвестного злоумышленника в настоящее время продолжаются. Глава региона Роман Старовойт поручил проверить освещенность улиц в поселке в связи с инцидентом.