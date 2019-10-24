Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело после нападения мужчины с ножом на школьниц в Курской области

Подозреваемого ранее объявили в розыск

КУРСК, 24 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на двух школьниц в Золотухинском районе Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Управление МВД по Курской области в среду объявило в розыск злоумышленника, ранившего на автобусной остановке в Золотухинском районе двух школьниц. Они получили несерьезные травмы и уже отпущены медиками домой.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой его применения"). В настоящее время следователи допрашивают потерпевших", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, после изучения дополнительных сведений, свидетельских показаний и показаний потерпевших, возможно, будет принято решение о переквалификации дела. Поиски неизвестного злоумышленника в настоящее время продолжаются. Глава региона Роман Старовойт поручил проверить освещенность улиц в поселке в связи с инцидентом.

Теги
РоссияКурская область
Реклама на ТАСС
Замглавы "Комитета за гражданские права" предъявили обвинение в покушении на мошенничество
Андрей Маяков обвиняется в покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС