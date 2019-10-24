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Житель Чувашии задержан за избиение дочери

Подозреваемый признал свою вину

ТАСС, 24 октября. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Чувашии, который подозревается в систематическом избиении своей шестилетней дочери. После очередного избиения девочка была госпитализирована, а мужчина задержан. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Чувашской Республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Чебоксары, не имеющего постоянного места работы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Истязание малолетней")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре мужчина жестоко избил свою шестилетнюю дочь ремнем, после чего девочка попала в больницу. Следователи установили, что подобное происходило и ранее, а мужчину привлекали к административной ответственности по статье КоАП РФ ("Побои").

После госпитализации ребенка сотрудники полиции возбудили дело по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Оба дела соединены в одно производство и переданы следственному управлению.

В настоящее время подозреваемый задержан и признал вину. Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияЧувашия
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