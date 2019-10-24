В Башкирии возбудили уголовное дело после убийства 11 щенков

УФА, 24 октября. /ТАСС/. Уголовное дело за жестокое обращение с животными возбудили после обнаружения 11 мертвых щенков в Стерлитамаке. Экспертиза установила, что несколько животных умерли в результате полученных повреждений, устанавливаются причастные к преступлению, сообщает в четверг пресс-служба управления МВД Башкирии.

"По результатам доследственной проверки следственного управления МВД по городу Стерлитамак по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с несколькими животными с применением садистских методов (п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ). В ходе расследования устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица", - говорится в сообщении.

Проверка МВД установила, что бездомных щенков было 11, они обитали в подвале постройки в микрорайоне "Строймаш" города Стерлитамак. При осмотре на телах некоторых животных обнаружены различные повреждения, для установления причин их гибели были назначены экспертизы. "Экспертизами установлено, что у пяти щенков имеются множественные прижизненные повреждения, повлекшие их смерть. На теле еще одного имеются колотые раны. Остальные животные скончались в результате различных причин, в том числе от переохлаждения, пневмонии или отсутствия кормления", - добавили в МВД.

Информация об убийстве щенков появилась в социальных сетях еще 28 сентября, пользователи утверждали, что к инциденту причастны учащиеся одной из школ Стерлитамака.