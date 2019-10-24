Тепловоз врезался в автоцистерну с химическим веществом под Нижним Новгородом

ТАСС, 24 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием тепловоза и автоцистерны, перевозившей химическое вещество, произошло в четверг в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Произошло столкновение маневрового тепловоза и грузового автомобиля на нерегулируемом железнодорожном переезде на Игумновском шоссе города Дзержинск. На движение поездов происшествие не повлияло, пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.

В администрации Дзержинска уточнили, что большегруз перевозил химические вещества, однако разлива не произошло.

"Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте работают сотрудники специальных служб", - сказали в мэрии.

В пресс-службе ГУ МВД Росси по Нижегородской области ТАСС сообщили, что столкновение произошло, когда тепловоз и грузовой автомобиль двигались со скоростью около 3 км/ч. У автоцистерны есть механические повреждения задней части прицепа, но к нарушению целостности емкости с легковоспламеняющимся веществом это не привело.