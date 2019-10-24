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Четыре человека получили ожоги в результате прорыва на трубопроводе в Кирове

Врачи отправили пострадавших на амбулаторное лечение

КИРОВ, 24 октября. /ТАСС/. Прорыв на трубопроводе теплоснабжения произошел в четверг в Кирове, ожоги первой и второй степени тяжести получили четыре человека, сообщили в четверг ТАСС в региональном Минздраве.

По данным руководителя регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Кирове Олега Прохоренко, утром на трубопроводе теплоснабжения в районе дома №133 по ул. Воровского произошел прорыв, по улицам текла горячая вода, температура которой составляла около 70 градусов, над поверхностью воды образовался пар, а на дорогах возникли пробки.

"В Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии осмотрены четыре человека, у них диагностированы ожоги 1-2 степени тяжести. Госпитализация пострадавших не требуется, им предписано амбулаторное наблюдение", - сообщили в Минздраве, уточнив, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

По словам Прохоренко, в результате аварии был нарушен гидравлический режим в 159 многоквартирных домах, в некоторых из них могла быть снижена температура воды и ее напор, в некоторых домах не было воды и отопления. Сейчас гидравлический режим восстановлен во всех домах, кроме жилого дома по улице Воровского, 133 и торгового центра "Глобус", дома подключают к водоснабжению и отоплению, движение на улицах нормализовано.

Теги
РоссияКировская область
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