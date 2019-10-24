В Петербурге задержали иностранца после ДТП с восемью пострадавшими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Иностранный гражданин задержан и допрошен в Санкт-Петербурге как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному после ДТП с наездом на группу пешеходов на Лермонтовском проспекте, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Сегодня, 24 октября 2019 года, следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела, возбужденного накануне по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД"), задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья", - говорится в сообщении ведомства.

ДТП на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло 23 октября около полудня.