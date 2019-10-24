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В Ленинградской области потушен пожар на территории монастыря

В результате инцидента пострадал один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в газовой котельной на территории подворья женского монастыря в поселке Вартемяги в Ленинградской области, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

"В 14:47 мск пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В управлении ТАСС уточнили, что огонь не затронул здания и строения подворья, кроме одного человека в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара выясняет отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Всеволожского района Ленинградской области.

Теги
РоссияЛенинградская область
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