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Подозреваемый по делу об убийстве на хуторе под Ростовом отказался от дачи показаний

Он также сообщил, что ранее не был судим

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Василий Дакишвили, который проходит подозреваемым по делу об убийстве на хуторе Чернозубовка Ростовской области, отказался от дачи показаний, сообщил представитель следствия во время заседания суда, на котором решается вопрос о мере пресечения.

"Допрошен в качестве подозреваемого, от дачи показаний отказался", - сказал представитель следствия. Сам Дакишвили сообщил, что он не был ранее судим.

"Хутор Камышевка - место жительства. [Образование] среднее специальное. Холост, на иждивении братья 9 и 15 лет. Сельскохозяйственный кооператив - место работы", - рассказал мужчина в суде.

 

Теги
РоссияРостовская область
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