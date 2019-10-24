Подозреваемый по делу об убийстве на хуторе под Ростовом отказался от дачи показаний

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Василий Дакишвили, который проходит подозреваемым по делу об убийстве на хуторе Чернозубовка Ростовской области, отказался от дачи показаний, сообщил представитель следствия во время заседания суда, на котором решается вопрос о мере пресечения.

"Допрошен в качестве подозреваемого, от дачи показаний отказался", - сказал представитель следствия. Сам Дакишвили сообщил, что он не был ранее судим.

"Хутор Камышевка - место жительства. [Образование] среднее специальное. Холост, на иждивении братья 9 и 15 лет. Сельскохозяйственный кооператив - место работы", - рассказал мужчина в суде.