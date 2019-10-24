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В Ингушетии загорелось здание тира на базе ОМОН

Причины возгорания неизвестны

МАГАС, 24 октября. /ТАСС/. Пожар произошел на территории здания тира подразделения Росгвардии ОМОН в Карабулаке (Ингушетия). Площадь возгорания составила 400 кв. метров. Об этом сообщает пресс-службы МЧС по региону.

"В 13:26 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Ингушетии поступило сообщение о пожаре в здании тира на территории подразделении Росгвардии ОМОН в Карабулаке. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован спасателями в 14:03 мск. Ликвидация открытого горения была произведена в 15:15 мск. На место происшествия выезжали от ГУ МЧС по республике 19 человек и 5 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

Теги
РоссияИнгушетия
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