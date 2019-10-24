Главу госинспекции труда в Курской области заподозрили в получении взятки

КУРСК, 24 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя государственной инспекции труда в Курской области Петра Шевелева по подозрению в незаконном получении 100 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя государственной инспекции труда в Курской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия")", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Шевелев в августе 2019 года получил взятку в 100 тыс. рублей за то, что предоставил сведения о несчастных случаях на производстве, доступ к которым по закону ограничен. В пресс-службе администрации Курской области уточнили, что Шевелев был задержан в четверг правоохранителями.