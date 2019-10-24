Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд заочно арестовал гражданина Украины, обвиняемого в нападении на посольство РФ в Киеве

Сейчас следствие устанавливает всех лиц, причастных к этому преступлению
Описание
© REUTERS/Gleb Garanich

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Суд в России заочно арестовал гражданина Украины Владимира Кошовенко, обвиняемого по делу о нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сегодня по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего гражданина Украины Владимира Кошовенко, - сообщила Петренко. - В ходе расследования следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года Владимир Кошовенко совместно с иными лицами принял участие в нападении на здание посольства России на Украине, в результате чего был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, а имуществу посольства России причинен значительный материальный ущерб".

По словам Петренко, ранее Кошовенко был объявлен в международный розыск. Он обвиняется по части 2 статьи 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой"). В рамках расследования дела уже установлена причастность к нападению гражданки Украины Ирмы Крат. Она также объявлена в международный розыск и заочно арестована.

"Такие явно спланированные действия против российских дипломатических учреждений украинские правоохранители квалифицируют как хулиганство, не принимая во внимание нормы дипломатического права. В связи с этим Следственный комитет России имеет основания для использования всех предусмотренных как международным правом, так и национальным законодательством мер для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине", - отметила представитель СК. Следствие устанавливает всех лиц, причастных к данному преступлению, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
В ДТП в Башкирии погиб один человек
Еще пятеро получили травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС