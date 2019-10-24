Суд заочно арестовал гражданина Украины, обвиняемого в нападении на посольство РФ в Киеве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Суд в России заочно арестовал гражданина Украины Владимира Кошовенко, обвиняемого по делу о нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Сегодня по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего гражданина Украины Владимира Кошовенко, - сообщила Петренко. - В ходе расследования следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года Владимир Кошовенко совместно с иными лицами принял участие в нападении на здание посольства России на Украине, в результате чего был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, а имуществу посольства России причинен значительный материальный ущерб".

По словам Петренко, ранее Кошовенко был объявлен в международный розыск. Он обвиняется по части 2 статьи 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой"). В рамках расследования дела уже установлена причастность к нападению гражданки Украины Ирмы Крат. Она также объявлена в международный розыск и заочно арестована.

"Такие явно спланированные действия против российских дипломатических учреждений украинские правоохранители квалифицируют как хулиганство, не принимая во внимание нормы дипломатического права. В связи с этим Следственный комитет России имеет основания для использования всех предусмотренных как международным правом, так и национальным законодательством мер для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине", - отметила представитель СК. Следствие устанавливает всех лиц, причастных к данному преступлению, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.