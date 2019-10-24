Семья британского подростка, сбитого женой дипломата из США, подаст в суд на Форин оффис

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Семья 19-летнего британца Гарри Данна, погибшего в результате ДТП, предположительно спровоцированного женой американского дипломата Энн Сакулас, намерена подать в суд на МИД Великобритании. Об этом в четверг телеканалу Sky News сообщил представитель семьи.

"В первую очередь мы подадим в суд на министерство иностранных дел, - сказал он, добавив, что на действия полиции Нортгемптоншира также будет подана жалоба. - В скором времени там получат письмо с уведомлением о предстоящем судебном разбирательстве. Мы уверены в том, что Форин оффис поступил незаконно, сообщив полиции, что на госпожу Сакулас распространяется дипломатический иммунитет. Мы добьемся пересмотра этого решения в суде и его отмены".

Адвокаты, с которыми встретились родители Гарри Данна, считают, что Сакулас не могла пользоваться дипломатическим иммунитетом, позволившем ей покинуть королевство после ДТП и вернуться в США. Юристы полагают, что ее супруг, несмотря на наличие дипломатического паспорта, не может считаться американским дипломатом. По информации британских СМИ, он был сотрудником разведслужб, работавшим на британской авиабазе Кроутон, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов. Согласно данным, обнародованным в 2013 году экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, именно с этой базы по защищенным каналам в США для ЦРУ передавались секретные сведения и данные прослушки телефонов европейских политиков.

Скандал, разгоревшийся вокруг обстоятельств гибели подростка, осложнил британо-американские отношения. На прошлой неделе родители Данна посетили Вашингтон и были приняты президентом США Дональдом Трампом, однако отказались от его предложения поговорить с Сакулас, также прибывшей в Белый дом. Теперь в США должны отправиться представители британской полиции, чтобы допросить женщину в связи с произошедшим в августе ДТП, повлекшим смерть подростка. По данным полиции, Сакулас ехала по полосе встречного движения.

По данным телеканала Sky News, после аварии американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена неприкосновенность, покинуть Великобританию. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства. Родители Данна считают, что британские власти предприняли недостаточно усилий, чтобы не допустить выезда женщины из страны, а также не помогают его семье добиться правосудия.