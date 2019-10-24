Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Эстонии уничтожили братскую могилу советских солдат

Могила оказалась в районе запланированного строительства новой школы

ТАЛЛИН, 25 октября. /ТАСС/. В Эстонии уничтожена братская могила, в которой были похоронены как минимум 25 советских солдат. Об этом сообщила в четверг газета Postimees.

По ее информации, инцидент произошел в поселке Таэбла, где на территории местной гимназии расположена братская могила, в которой похоронены не менее 25 советских солдат. По словам читателей издания, стоявший ранее там памятник снесен, а по самой могиле ездит тяжелая техника, которая ведет масштабные строительные работы.

Представитель Эстонского военного музея Хелен Круусвеэ в беседе с изданием сообщила, что к ним в музей с просьбой помочь в перезахоронении останков погибших во Второй мировой войне обратилась ранее волостная управа Ляэне-Нигула.

"Могила оказалась в районе запланированного строительства новой таэблаской школы, и ее расположение не позволяло сохранить достойное обращение с ней", - сказала Круусвеэ.

По словам Круусвеэ, хотя на памятном камне были указаны имена трех советских военных, а также 23 неизвестных солдата, "в ходе эксгумации было обнаружено лишь семь гробов, в которых были останки 11 человек - это советские солдаты, но их личности установить невозможно".

Она добавила, что останки солдат будут захоронены на Маардуском кладбище.

Теги
Эстония
Реклама на ТАСС
СК завершил следствие по делу участника акции 27 июля Егора Жукова
Материалы дела насчитывают четыре тома, в ближайшее время оно поступит в суд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС