СМИ: в Эстонии уничтожили братскую могилу советских солдат

ТАЛЛИН, 25 октября. /ТАСС/. В Эстонии уничтожена братская могила, в которой были похоронены как минимум 25 советских солдат. Об этом сообщила в четверг газета Postimees.

По ее информации, инцидент произошел в поселке Таэбла, где на территории местной гимназии расположена братская могила, в которой похоронены не менее 25 советских солдат. По словам читателей издания, стоявший ранее там памятник снесен, а по самой могиле ездит тяжелая техника, которая ведет масштабные строительные работы.

Представитель Эстонского военного музея Хелен Круусвеэ в беседе с изданием сообщила, что к ним в музей с просьбой помочь в перезахоронении останков погибших во Второй мировой войне обратилась ранее волостная управа Ляэне-Нигула.

"Могила оказалась в районе запланированного строительства новой таэблаской школы, и ее расположение не позволяло сохранить достойное обращение с ней", - сказала Круусвеэ.

По словам Круусвеэ, хотя на памятном камне были указаны имена трех советских военных, а также 23 неизвестных солдата, "в ходе эксгумации было обнаружено лишь семь гробов, в которых были останки 11 человек - это советские солдаты, но их личности установить невозможно".

Она добавила, что останки солдат будут захоронены на Маардуском кладбище.