СМИ: пять человек пострадали в крупной аварии под Торонто

ОТТАВА, 25 октября. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в результате крупной аварии в районе города Оквил (провинция Онтарио). Об этом в четверг сообщил телеканал Global News.

По его данным, на скоростной магистрали в ДТП попали шесть автомобилей, в том числе и тягач с прицепом. Пострадали пять человек, они были госпитализированы. Сейчас их жизни вне опасности.

Из-за аварии было временно перекрыто движение по шоссе в сторону Торонто. В настоящее время движение автотранспорта восстановлено.

Оквил находится примерно в 40 км к западу от Торонто.